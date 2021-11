Giallo vicino l'aeroporto: l'auto prende fuoco ma il conducente non si trova

L'auto prende fuoco ma il proprietario non si trova. Allarme nei pressi della Masseria Marziale poco lontano dall'aeroporto di Brindisi.

La chiamata ai Vigili del Fuoco ma nessuna traccia dell'automobilista

L'episodio è accaduto intorno alle 12: al numero di emergenza dei Vigili del Fuoco è arrivata una chiamta che segnalava la presenza sul ciglio della strada di un'Alfa 156 in fiamme. Immediato l'intervento per mettere in sicurezza il mezzo. Dell'automobilista, però, nessuna traccia. A quanto si apprende l'uomo si era recato in aeroporto ed era in partenza. Ora alle forze dell’ordine il compito di rintracciare l’automobilista che ha abbandonato la macchina. Non è esclusa, tuttavia, l'ipotesi che l'uomo possa essere riuscito a raggiungere l'aeroporto e imbarcarsi su un volo.