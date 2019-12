L'auto si incendia e viene divorata dalle fiamme, il guidatore sparisce

L'auto si incendia e viene divorata dalle fiamme e il guidatore sparisce. Auto in fiamme stanotte lungo la SR 251, nei pressi della diga Ravedis nel comune di Maniago, in Friuli, ma nessuna traccia del guidatore. Erano passate le 23 e l'auto ha preso fuoco. S'è poi scoperto che appartiene a un 66enne già noto alle forze dell'ordine che, anche nelle ore successive, risultava irreperibile. A nulla sono valse le ricerche effettuate nell'area circostante. Vani pure i tentativi di rintracciarlo da parte dei carabinieri di Fontanafredda presso gli indirizzi e i numeri telefonici conosciuti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione dei carabinieri di Meduno unitamente ai vigili del Fuoco di Maniago per lo spegnimento dell'incendio. Non si segnala nessun ferito. Il veicolo, una Opel Corsa, si trovava fermo a bordo strada. L'auto, semidistrutta, è stata posta sotto sequestro dai carabinieri. Accertamenti sono in corso da parte dei militari dell'Arma.

Ultimo aggiornamento: 21:50

