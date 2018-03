Un albanese di 44 anni si è costituito ai carabinieri per l'incidente provocato giovedì sera sulla strada provinciale 28 all'altezza di Lacchiarella (Milano) che ha causato la morte di una donna di 73 anni e il ferimento della figlia di 45.L'uomo, con precedenti per furto di auto, si è presentato alle 12 di oggi ai militari di Assago che lo hanno fermato per omicidio stradale, omissione di soccorso e per la ricettazione della Bmw 325. L'auto su cui viaggiava, infatti, era stata rubata il 28 marzo a Trenzano (Brescia). Gli investigatori avevano raccolto molte tracce all'interno dell'abitacolo, sangue e capelli che avrebbero condotto al profilo dell'albanese. I carabinieri hanno ascoltato il suo racconto e hanno valutato credibile la sua versione. Non si esclude che possa far parte di una banda di ladri di auto.