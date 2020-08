L'Aquila, auto piomba sui binari: il treno con 50 passeggeri frena all'ultimo istante

Strage sfiorata questa notte a Celano (L'Aquila). Il conducente di un'auto ha perso il controllo della sua Fiat Idea che è piombata sulla ferrovia sottostrante la strada. Il quel momento stava arrivando il treno regionale, con soste a Sulmona e Chieti, con 50 passeggeri a bordo. Il conducente della locomotiva è stato bravissimo a frenare in tempo, prima che il convoglio impattasse con la macchina rovesciata sui binari. Grave ma non in pericolo di vita l'uomo alla guida dell'Idea.

