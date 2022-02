Auto con targa estera: arrivano multe fino a 1.600 euro per chi non è in regola

Scatta oggi una nuova stretta nei confronti dei furbetti delle targhe estere. Dopo la sentenza della Corte Ue di dicembre cambiano le regole introdotte nel 2018 con il decreto Sicurezza di Matteo Salvini, con tempi più lunghi per reimmatricolare in Italia i veicoli (si passa da due a tre mesi) e sanzioni severe per i trasgressori (che in alcuni casi possono superare la soglia dei tremila euro).

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati