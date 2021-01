Auto travolge carrozzina elettrica: morto il disabile

E’ deceduto nella notte, verso le 23 all’ospedale Mazzini di Teramo, Domenico Ciotti, 82 anni, l’anziano investito mentre transitava su una carrozzina elettrica. Il grave incidente stradale tra il disabile e una Volkswagen Lupo è successo ieri pomeriggio verso le 16,20 sulla statale Adriatica a Roseto degli Abruzzi.

L’impatto, violentissimo, è stato fronto-laterale. Comunque, questa mattina la polizia stradale di Giulianova è tornata di nuovo sul posto per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. I due mezzi si trovavano in prossimità dell’incrocio di via Marcacci, nella zona nord di Roseto. La pm di turno Silvia Scamurra ha disposto il sequestro dei mezzi e l’ispezione cadaverica per oggi.

