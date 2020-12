Piacenza, auto travolge due sorelle: una muore, l'altra è grave. L'uomo positivo all'alcol test: «Mi ero addormentato»

Una donna è morta e la sorella è ricoverata in gravi condizioni dopo che le due sono state investite nel tardo pomeriggio di ieri nel Piacentino, a Ferrai di Vernasca. L'uomo che ha le travolte in auto, e che non si è fermato per prestare soccorso, è stato poi rintracciato e fermato dai carabinieri, come riportano i media locali.

Nello schianto è morta Ester Crovetti, 55 anni, mentre la sorella Maura, 53, è ricoverata all'ospedale di Parma. Le due stavano passeggiando insieme al loro cane, sulla strada che da Alseno porta a Vernasca. L'auto, guidata da un 35enne, avrebbe sbandato in una semicurva e dopo aver colpito due cassonetti è piombata sulle donne. La vettura ha perso una targa, e i militari nel giro di un paio d'ore hanno rintracciato il conducente.

L'uomo aveva un tasso alcolico di 1,6 grammi/litro, mentre il limite è 0,5. Non si era fermato ed è stato poi rintracciato dai carabinieri. Interrogato in serata, avrebbe riferito di essersi «addormentato» mentre era alla guida. È stato portato in carcere. Si tratta di un operaio italiano, residente in zona, di 35 anni.

