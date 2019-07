Varese, auto precipita sui binari, travolta dal treno merci: morte 2 donne

Si sporge dal finestrino del treno, colpisce un segnale e muore: risarcimento da un milione

Treno travolge auto sui binari, morti una donna e tre bimbi. «Macchinista sotto choc»



Per cause ancora da accertare, l'auto avrebbe sbandato su una strada che costeggia dei binari ferroviari precipitandovi sopra dopo una caduta di circa sei metri. Proprio in quel momento, il treno merci stava percorrendo quel tratto di ferrovia in velocità e il macchinista non avrebbe fatto in tempo a frenare. Due persone sono morte a Castelveccana ( Varese ) dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è stata travolta da un treno merci. Si tratterebbe di due donne. Secondo le prime informazioni, l'auto è precipitata su via Europa da una strada sovrastante ed è stata travolta dal convoglio che sopraggiungeva in quel momento. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con due ambulanze, un'eliambulanza e un'automedica.

Sono morte sul colpo le due persone che viaggiavano a bordo di un'auto finita fuori strada e precipitata sulla ferrovia, poi travolta da un treno merci, intorno alle 19 di oggi a Castelveccana, in provincia di Varese. A quanto emerso si tratterebbe di due persone di Laveno Mombello (Varese), la cui vettura sarebbe piombata come un proiettile sui binari, non consentendo al macchinista di frenare. Il macchinista, insieme a due colleghi in cabina, è stato soccorso dal 118 perché in stato di forte choc. In seguito all'incidente la linea ferroviaria Luino-Laveno Mombello è al momento bloccata per permettere ai vigili del fuoco di lavorare.

Venerdì 19 Luglio 2019, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2019 20:57

