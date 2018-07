L'autobus (vuoto) resta sospeso sul ponte, autista vivo per miracolo dopo l'incidente

#Accidente M11. Autobús articulado de la @EMTmadrid, sin pasajeros, pierde el control, choca contra el lateral y acaba con parte del vehículo suspendido fuera del puente.@BomberosMad han rescatado al conductor pic.twitter.com/Z2QA2KguaQ — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 15 luglio 2018

Lunedì 16 Luglio 2018, 14:49 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 15:40

Ha perso il controllo dell'che stava guidando, in quel momento senza passeggeri, e si è schiantato contro il guardrail di protezione di un ponte, restando pericolosamente sospeso a bordo del mezzo, un autosnodato. Un autista, però, è stato fortunato e reattivo ed è riuscito a mettersi in salvo, raggiungendo una delle porte centrali e saltando al di fuori del bus dopo aver azionato l'apertura di emergenza.Se l'è vista davvero brutta un autista di, che nella notte tra sabato e domenica ha avuto l'incidente poco dopo aver imboccato l'autostrada urbana: l'uomo si trovava in servizio per trasportare gli spettatori del festival musicale Mad Cool, ma in quel momento guidava l'autobus vuoto dopo aver fatto scendere alcuni passeggeri a plaza de Castilla.L'uomo se l'è cavata con unaal braccio, mentre per diverse ore l'autostrada e le vie limitrofe sono state chiuse al traffico per consentire il recupero del bus, effettuato con una gru e altri mezzi meccanici.