Bus travolge un'auto e la schiaccia su un cancello: due vittime

Ultimo aggiornamento: 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel Foggiano e - a quanto si apprende dalle prima informazioni -che erano a bordo dell'automobile. Nessuno dei passeggeri dell'autobus sarebbe rimasto ferito. L'incidente è avvenuto in località 'Giardinetto', tra Foggia ed Orsara di Puglia. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'autobus avrebbe travolto un'autovetturadi un'abitazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco le la polizia stradale.Secondo la polizia stradale sarebbero due le vittime dell'incidente, ma i soccorritori sono ancora incerti perché sono in corso le complicate operazioni di estrazione dei corpi dalle lamiere dell'auto. Le due vittime sarebbero nordafricane. Sono invece rimasti illesi i 15 passeggeri e l'autista dell'autobus. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 90, a circa dieci chilometri da Foggia, tra Borgo Segezia e la località Ponte Albanito. Le vittime erano a bordo di un'auto che per cause da accertare si è scontrata con un pullman delle Ferrovie del Gargano, diretto a Orsara di Puglia. L'auto è rimasta schiacciata tra il mezzo pesante e un muretto. Sul luogo dell'incidente sono al lavoro anche i vigili del fuoco.