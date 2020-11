Autocertificazioni per gli spostamenti, cosa prevede il nuovo Dpcm

Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, anticipa un dettaglio del nuovo Dpcm: «Al momento non ci sono indicazioni su nuove autocertificazioni per spostarsi, anche il premier Conte non voleva andare in questa direzione». Restano però molti dubbi per gli spostamenti verso le zone rosse del paese.

Ospite di Tutta la città ne parla su RaiRadio3, Sandra Zampa ha aggiunto: «I cittadini italiani sono psicologicamente molto stanchi, ma non devono perdere la speranza. Stiamo andando nella direzione giusta, dividere l'Italia in diverse aree di rischio è un metodo giusto, non possiamo permetterci un lockdown generale che paralizzerebbe le attività economiche e ci sono zone dove le restrizioni andavano assolutamente prese e ora vengono assunte in modo automatico».

