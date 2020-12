Cede la strada, autocisterna con 10 metri cubi di Gpl sprofonda e si inclina

PORCIA - Un cedimento stradale è all'origine dell'incidente che questa mattina, lunedì 28 dicembre, verso le 11 ha coinvolto il conducente di un'autocisterna di Gpl. E' successo in via delle Rive a Porcia. I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo, che trasportava 10 metri cubi di Gpl, sprofondato con entrambe le ruote del lato passeggero inclinandosi pericolosamente sul fianco. Sul posto è stata inviata immediatamente la prima partenza dei Vigili del fuoco di Pordenone seguita dal funzionario di guardia. E' stata inviata l'autogru del Comando provinciale di Udine.

E' stato inoltre preallertato il nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Venezia per effettuare in sicurezza le operazioni. All'arrivo sul posto, dopo aver valutato l'integrità del veicolo e gli spazi di manovra, i pompieri hanno sollevato e rimesso in senso di marcia l'autocisterna escludendo il travaso del serbatoio. Le operazioni sono terminate alle 13.30 circa.



