Lunedì di sangue sull'Autosole: auto contro furgone, un morto e 7 km di coda

Lunedì 11 Marzo 2019, 09:34

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5 sull'A1 Milano- Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Valmontone in direzione Roma all'altezza del km 591. L'incidente, riferisce Autostrade per l'Italia, ha coinvolto un'autovettura e un furgone. Sul luogo dell'evento, sono intervenuti i i soccorsi meccanici e sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della direzione 5° tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.Attualmente si circola su una sola corsia e si registrano 7 km di coda verso Roma. Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma si consiglia di uscire ad Anagni, di percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare a Valmontone.