Tir in fiamme sulla A1: chiuso lo svincolo di Sasso Marconi. Maxi-code sull'autostrada

Veicolo in fiamme sull'autostrada A1 Bologna-Firenze. Rampa di accesso chiusa allo Svincolo Sasso Marconi (Km 210,5) in entrata in direzione Firenze dalle 15:31. Sul profilo twitter di Luceverde Radio è segnalata la chiusura del tratto. I vigili del fuoco, come si vede dalle immagini, stanno spegnendo l'incendio di un Tir carico di pannelli truciolato. Intervento in corso, due squadre al lavoro, due delle quattro corsie interrotte al traffico. Non dovrebbero esserci feriti.

Chiusure sul Gra Roma - Per consentire programmati lavori di ripristino delle barriere di sicurezza incidentate, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 maggio, sarà chiusa la rampa di svincolo che, dalla Diramazione Roma sud e dalla viabilità ordinaria, immette sulla carreggiata interna del Gra (Grande raccordo anulare di Roma), verso Tuscolana/Appia. In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che, dalla Diramazione Roma sud, immette sulla carreggiata esterna del Gra verso Casilina e, seguendo le indicazioni per l'inversione di marcia, riprendere la carreggiata interna o, in alternativa, uscire allo svincolo di Torrenova. Lo comunica Autostrade in una nota.