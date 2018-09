A4. Tamponamento fra tir, due camionisti sono gravi. Coda di 14 km

GLI ALTRI DUE INCIDENTI

Venerdì 21 Settembre 2018, 17:20 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2018 18:56

Sonoda un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16.30, sull', tra i, poco prima delle gallerie dei Berici, in direzione Venezia. Secondo una prima ricostruzione il sinistro ha visto coinvolti quattro autoarticolati che viaggiavano sulla corsia lenta e si sono tamponati, ma di striscio è stata colpita anche una vettura.Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, tre tir si sono tamponati e due autisti, rimasti feriti, sono stati trasportati all'ospedale San Bortolo in ambulanza: le loroma non sarebbero in pericolo di vita. I mezzi pesanti hanno invaso parzialmente anche la corsia centrale e per questo motivo, l'incidente sta provocando lunghe code, sino a 12 km, che hanno raggiunto (e poi superato) il casello di Montecchio Maggiore. Alle 17 proprio quest'ultimo casello è stato chiuso in entrata in direzione Venezia. Rallentamenti anche sulla direzione opposta, verso Milano, provocati dai "curiosi". Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico le pattuglie della polizia stradale, mentre i vigili del fuoco di Vicenza, intervenuti sul posto anche con l'autogru, stanno lavorando per spostare i mezzi pesanti, seriamente danneggiati, dalla carreggiata.Nonostante gli interventi delle forze dell'ordine e la chiusura del casello di Montecchio la situazione non sta migliorando: alle 18, informa la società Brescia-Padova, la coda di veicoli e mezzi pesanti ha raggiunto i 14 chilometri, a causa del traffico che continua a scorrere sulla sola corsia di sorpasso. Pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria sia nella zona industriale di Vicenza che all'uscita del casello di Montecchio, lungo la Provinciale 500 e la strada del Melaro, dove si procede quasi a passo d'uomo.