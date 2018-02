Trieste, il camion cisterna prende fuoco: autista carbonizzato

Martedì 13 Febbraio 2018, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 15:44

TRIESTE - Ildi unha perso la vita restando coinvolto in unlungo l'autostrada Lubiana-Trieste, a pochi metri dal valico confinario di Fernetti. Da quanto si apprende dal sito 24ur.com, il mezzo stava percorrendo il tratto tra Gabrik e Dane in direzione del capoluogo giuliano e avrebbe tamponato altri tre tir che si trovavanoL'impatto è stato violentissimo: il camion cisterna che trasportavaè andato a fuoco e le fiamme hanno avvolto anche altri due mezzi pesanti coinvolti nello schianto.. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre trenta, per spegnere l'incendio e il tratto autostradale è stato chiusto per oltre un'ora in entrambe le direzioni.