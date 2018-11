CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 11 Novembre 2018, 11:48

Tornare a correre in autostrada a 150 chilometri all'ora, senza rischiare più multe e decurtazioni di punti sulla patente? Per il presidente leghista della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli, si può fare. E formalizzerà presto la sua proposta, riservata alla circolazione sulle autostrade più sicure. Nell'era dei tutor, degli autovelox, delle informazioni Isoradio, sarebbe un ritorno al 1977, quando il governo Andreotti differenziò i limiti in base alla cilindrata delle auto. Ma dodici anni dopo, si arrivò poi alla stretta con gli attuali limiti massimi tra i 110 ai 130 chilometri orari.GLI INCIDENTINella sua fredda raccolta di dati, l'Istat non può ingannare. Negli ultimi dieci anni, a partire dal 2010, la riduzione degli incidenti è stata costante. Si è partiti dai 212.997 di otto anni fa ai 174.933 dello scorso anno. Nel 2010 i morti sulle strade furono 4114, mentre l'anno scorso 3283. Scrive l'Istat, a commento dei numeri: «Il fenomeno dell'incidentalità stradale è legato ad una serie di elementi, tra cui la mobilità, le percorrenze stradali, il numero dei veicoli circolanti e i consumi di carburante». Nonostante la diminuzione degli incidenti, tra il 206 e il 2017 c'è stato un aumento di morti passati da 3283 a 3378. E scrive l'Istat: «Sull'aumento dei morti incide soprattutto quello registrato su autostrade, comprensive di tangenziali e raccordi autostradali, e strade extraurbane».Proprio nelle autostrade, la proposta leghista vorrebbe applicare l'aumento dei limiti di velocità. Commenta Antonio Coppola, presidente dell'Aci di Napoli: «In teoria, l'aumento del limite di velocità potrebbe essere possibile su autostrade a tre corsie, dotate di asfalto drenante. Sicuramente la velocità è un fattore di rischio incidenti e per questo non sono d'accordo su un aumento indiscriminato dei limiti massimi, ma in alcune tratte autostradali si potrebbe fare».