Avezzano, medico accoltella moglie candidata e si butta dal quarto piano: morto

Ultimo aggiornamento: 13:00

Tragedia questa mattina ad Avezzano. Un medico ha colpito la moglie con un coltello e si è gettato nel vuoto. L'uomo è morto dopo un volo dal quarto piano. La donna è candidata alle elezioni comunali. L'intervento di investigatori e soccorritori è ancora in corso.Il presunto accoltellatore è il medico di base Vittorio Emi, 70 anni. Dopo una lite con la moglie Paola Lombardo, 67 anni, commerciante, candidata al Consiglio comunale, l'avrebbe colpita tre volte. Poi, in preda alla disperazione, si è buttato dal quarto piano del palazzo in cui abitava con la moglie.In questo momento i carabinieri sono alla ricerca del movente. Paola Lombardo invece sta subendo un intervento chirurgico. La prognosi è riservata