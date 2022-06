Improvviso malore in casa, morta l'ex tabaccaia Lucia Terenzi

È stata trovata ieri mattina senza vita nella sua abitazione in via Gramsci, Lucia Terenzi, 65 anni, molto conosciuta ad Avezzano, per aver gestito per anni una tabaccheria in via XX Settembre. E’ stata la figlia, Valentina, ieri mattina, a mettersi in contatto con la madre ma non ricevendo risposta si è subito allarmata e ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Avezzano per aprire la porta dell’appartamento. La donna è stata trovata riversa a terra, priva di vita, a causa di un malore improvviso. I funerali si terranno oggi, sabato 18 giugno, alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Gioia dei Marsi. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla figlia Valentina e al genero avvocato Ottaviano Roselli.