Distrofia muscolare di Duchenne, morto a 38 anni Marco Solimeo: «Siete fortunati, godetevi la vita»

, 38 anni, di Avezzano , non ce l’ha fatta a presentare il suo libro, dove raccontava la sua malattia. Si è spento ieri mattina nella sua abitazione dove da anni combatteva una dura battaglia contro la(Dmd).Durante ilaveva postato sul web questo toccante messaggio: «Finora mi ero ripromesso di non pubblicare alcun post riguardante la mia situazione in questo tempo di pandemia. Ora credo che sia giunto il momento per farlo.. Ogni giorno riesco a comprendere la situazione dei tanti malati diperché spesso s». I funerali si terranno oggi alle 17 nella chiesa di San Giovanni.Solimeo etra molto attivo verso le soffrenze degli altri, rendeva pubblici disagi e problemi di altri malati per sostenerli e aiutarli nonostante soffrissi e avesse una vita molto difficile, costretto prima in sedia a rotelle e poi in un letto, ma non aveva mai prerso l'amore per la vita.La distrofia muscolare di Duchenne è la più grave tra le distrofie muscolari:e l’aspettativa di vita, pur raddoppiata negli ultimi anni, non supera il terzo decennio. Colpisce il tessuto muscolare scheletrico, compresi i muscoli respiratori e il cuore, ed è caratterizzata da unache viene progressivamente sostituito da tessuto fibrotico e adiposo.