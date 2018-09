«Alieni, destinazione terra»: in Italia il convegno dell'anno sugli Ufo

Lunedì 24 Settembre 2018, 16:00

Non si è ancora spenta l'eco di alcuni avvistamenti ufo su varie città italiane pubblicati dal C.UFO.M. ed ecco un novo importante evento di livello assoluto. Domenica 30 settembre 2018 si svolgerà a Rho (Milano) il più importante convegno ufo dell'anno, intitolato "Alieni: destinazione terra", con una schiera di ospiti e relatori davvero di livello eccellente. Dopo lo straordinario successo della prima edizione 2017 quando si sono registrati ben 400 spettatori in sala, tornano rapiti dagli alieni, contattati, importanti ufologi e ricercatori affermati. L'edizione 2017, fu caratterizzata dalle furiose polemiche per il patrocinio morale concesso dal comune di Rho (ora negato) e la conseguente pubblicazione da parte di alcuni tra i maggiori quotidiani nazionali, come "Libero", e le grandi polemiche. Sarà l'occasione anche per il Quinto Congresso Nazionale C.UFO.M." con intervento di soci-ricercatori da alcune regioni italiane. Personaggi dell'ufologia di livello mondiale saranno in sala quest'anno, con ingresso gratuito. Pierfortunato Zanfretta, contattato e rapito dagli alieni, conosciuto in tutto il mondo, ritorna a grande richiesta per raccontare ancora una volta le sue straordinarie e provate esperienze e le ultime novità di una storia infinita con lo sconcertante popolo dei Dargos. Gaspare De Lama, uno dei protagonisti ancora in vita del celeberrimo Caso Amicizia, ossia una incredibile storia tra un popolo alieno denominato "W56" ed alcune persone prescelte, che è andato avanti per decenni e che forse si svolge ancora oggi. Antonio Urzi mostrerà in sala dei video di oggetti volanti non identificati, alcuni davvero eclatanti, da lui filmati con una frequenza che ha del prodigioso: interverrà il ricercatore-analista delle immagini Giuseppe Garofalo.Il presidente del C.UFO.M. Angelo Carannante, mostrerà avvistamenti e ufo file assolutamente sconcertanti ed inesplicabili alcuni dei quali inediti, tra cui immagini di un ufo che ha sorvolato un'automobile a bassissima quota. Ennio Piccaluga, esperto di fama mondiale delle anomalie del Pianeta Marte, relazionerà su alcune strutture ed artefatti del Pianeta Rosso forse di natura intelligente: gli enti spaziali ci hanno detto la verità? Il docente universitario, fisico, prof. Emilio Spedicato relazionerà su "Francesco d'Assisi. Sciamano tra gli sciamani", un lavoro davvero originale e di qualità. Il ricercatore Umberto Morazzoni, assistito da Stefano De Luca, parlerà delle piramidi , in special modo di quella Bosniaca con gli inediti risultati delle sue ricerche sul posto, monumenti la cui origine è persa nella notte dei tempi e per le quali hanno avuto forse un importante ruolo "popoli delle stelle". Berardino Ferrara, socio del C.UFO.M. ed astrofilo, discorrerà dei segnali inviati e che arrivano dallo spazio: è pericoloso? Introdurrà la manifestazione e sarà anche conduttrice l'avv. Rossana Papasodaro.L'appuntamento è per domenica 30 settembre 2018 per l'intera giornata nell'auditorium Padre Reina in via Meda n. 20 Si inizia alle ore 9,50, pausa pranzo alle 13,30 (nei dintorni ci sono ristoranti e pizzerie nei dintorni) e poi dalle 14,30 alle 20,15. Maggiori particolari si possono avere telefonando ai numeri 338/3283516 e 320/4659798 oppure scrivendo all'indirizzo e mailcentroufologicomediterraneo@gmail.com o infine collegandosi al sitowww.centroufologicomediterraneo.it. Si raccomanda di raggiungere la sala conferenze con congruo anticipo per assistere ad un evento ufo-alieni di primo livello.