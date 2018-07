CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 28 Luglio 2018, 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assomiglia a un duro scossone, quello assestato ieri dalla Consulta agli avvocati penalisti. Che da oggi, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, non potranno più scioperare quando si celebrano processi con imputati in custodia cautelare, anche quando questi esprimono il loro consenso al rinvio dell'udienza. Di che cosa parliamo esattamente? In sintesi, la Consulta ha giudicato ieri incostituzionale l'articolo 2 bis della legge 13 giugno 1990 n. 146, che consente ai legali di disertare il Tribunale, in base al codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze che è stato adottato il 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura e da altre associazioni, tra cui l'Unione delle camere penali. Lo stesso codice era stato finora ritenuto legittimo dalla Commissione di garanzia sugli scioperi, perché le astensioni non erano giudicate in conflitto con la disciplina della libertà personale dei detenuti, che potevano liberamente scegliere se aderire o meno allo sciopero dei legali.LA PARALISIUn meccanismo che è stato però giudicato lesivo dei diritti dei detenuti dalla Consulta, che in buona sostanza ha sottolineato come in caso di astensione, seppure condiviso, i termini della custodia cautelare si allungano, infrangendo così le garanzie costituzionali. Fondandosi sull'articolo 13 della Costituzione, i giudici hanno bocciato la normativa in quanto solo il legislatore, spiega la Corte, può intervenire in una materia che incide sulla libertà personale e stabilire la durata della custodia cautelare.