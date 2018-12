Domenica 2 Dicembre 2018, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 02-12-2018 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una schiera diriuniti per regalare un sorriso ai bambini ricoverati al Regina Margherita. In bicicletta, in moto o a piedi i babbi Natale si sono riversati nelle strade davanti all'ospedale. Insieme a loro anche tanti supereroi, che si sono calati dalle pareti dell'ospedale. In circa 20mila volontari si sono travestiti per rallegrare i piccoli pazienti.LEGGI ANCHE