Roma, la baby gang dei nomadi che terrorizza i ragazzini: 16enne aggredito per le scarpe

Quando è arrivato l'equipaggio della volante su una segnalazione di rapina, si è trovato davanti la vittima, un ragazzino di 16 anni, impaurito e scalzo. «Stavo tornando a casa da scuola - ha raccontato il minorenne - ad un certo punto sono stato accerchiato da quattro ragazzi nomadi che mi hanno minacciato con un coltello, obbligandomi a consegnargli le scarpe da ginnastica che avevo da pochi giorni, di marca. Fra loro c'era anche una ragazzina. Con quel coltello mi hanno messo paura, poi mi hanno spintonato. Non ho potuto fare altro che dargli le scarpe».La rapina è avvenuta verso le 13,40 di ieri, su via Laurentina, all'angolo con via Clivo della Montagnola. In quel tratto, la strada è leggermente in discesa e a sole due corsie. Gli agenti hanno avvertito i genitori dello studente rapinato che hanno portato al figlio un paio di scarpe per non fargli prendere freddo.Gli agenti hanno effettuato una ricerca in zona ma dei quattro minori non si è più trovata traccia. Dalle descrizioni della vittima, non ci sarebbero dubbi che i responsabili siano quattro ragazzini di etnia rom che, quindi, vanno ad infoltire le fila di quelli che derubano turisti e passanti nelle stazioni e nel centro della città.«Stavo tornando a casa - ha raccontato il minore rapinato agli investigatori - quando sono stato fermato da quel gruppo. Neanche mi immaginavo che mi potesse accadere una cosa del genere, poi ho visto che fra di loro c'era una ragazzina. Ma quelli si sono dimostrati aggressivi e poi uno di loro ha estratto un coltello con il quale mi ha minacciato. In pochi secondi ho capito che non avevo scelta e dovevo accontentarli. Così mi sono slacciato le scarpe, me lo sono tolte e gliele ho consegnate».LE INDAGINIGli investigatori hanno chiesto al rapinato di che tipo di scarpe si tratta. Sono un paio di scarpe da ginnastica, di una nota marca, costano sui 150 euro. Un regalo appena fatto dal papà. Gli investigatori hanno richiesto le immagini delle telecamere di negozi vicino la zona dove si è verificata l'aggressione.