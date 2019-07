Torino, babysitter picchia in strada bimba in passeggino: arrestata

Giovedì 18 Luglio 2019, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 18-07-2019 12:45

Dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni nei confronti di una bambina di due anni, una babysitter 38enne di origine romena, residente a, bloccata ieri sera dai carabinieri nel quartiere disu segnalazione di alcuni passanti.La piccola, affidata alla donna, dalla madre separata e assente dalla città per motivi di lavoro, è stata picchiata ripetutamente al volto mentre era seduta nel passeggino nei giardini della zona. Non sono ancora chiari i motivi del gesto.L'arrestata si è difesa dicendo ai militari che le escoriazioni al volto della piccola erano state provocate da una puntura di insetti. La bambina è stata trasporta dal 118 al Regina Margherita dove si trova tuttora ricoverata in osservazione.