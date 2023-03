Bach e altra musica in filodiffusione scelta dai detenuti nel carcere di San Vittore

Non più solo rumore di chiavi e cancelli: le note dell'«Aria sulla quarta corda» di Bach hanno inaugurato oggi la sonorizzazione degli spazi di San Vittore, un'iniziativa, unica nel suo genere anche in Europa, pensata per diffondere in carcere musica strumentale scelta dagli stessi detenuti. L'iniziativa è figlia del progetto Co2, nato nel 2013 e presente in 11 carceri italiane, ideato e realizzato da Franco Mussica, che dirige l'Area di Ricerca e di supporto alle attività musicali ed educative a sostegno della persona del Cpm Music Institute, a sua volta finalizzata allo studio e all'uso della musica come naturale stabilizzatore dell'umore e come strumento di arricchimento e socialità. Co2 propone ai detenuti, in gruppi di "Ascolto Emotivo Consapevole", un'audioteca non divisa per generi musicali, ma per stati d'animo.

Su un tablet ognuno, facendosi guidare da semplici emoticon, può scegliere la musica più adatta all'emozione del momento. Proprio i detenuti che hanno partecipato ai laboratori oggi hanno inaugurato l'impianto con una piccola esibizione, con il coro della Nave, il reparto che ospita chi ha problemi di dipendenza, impegnato in 'Cambiamenti' di Vasco Rossi.