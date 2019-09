Una badante georgiana di 43 anni è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia, accusata di violenze e angherie sull'anziana donna di cui si occupava, a Francavilla Fontana, nel Brindisino.



Alla vittima, accompagnata in ospedale, i medici hanno riscontrato che aveva la cute pallida, secca, disidratata, con una piccola tumefazione sulla fronte, ecchimosi sulle braccia e sulle gambe. I familiari dell'anziana, una 84enne invalida, si erano insospettiti e avevano sporto denuncia ai Carabinieri, poi hanno fatto installare telecamere di sorveglianza nella camera da letto. Scoperta dalle immagini l'ennesima vessazione, i familiari avrebbero poi colto in flagrante la badante il 15 settembre, entrando di nascosto da una porta sul retro. Arrestata dai Carabinieri, è stata portata in carcere a Lecce.

Martedì 17 Settembre 2019, 10:34 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 11:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA