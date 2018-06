Esce dall'acqua dopo il bagno e perde la memoria: ricoverato

Lunedì 25 Giugno 2018, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - È uscito dall’acqua, ha fatto un paio di flessioni sul bagnasciuga e ha perso la. È accaduto ieri lungo la spiaggia di Grottammare ad un ascolano di 65 anni che, nel pomeriggio, si è improvvisamente ritrovato spaesato. L’uomo si è reso conto di non ricordare assolutamente nulla di quanto fatto nelle ore precedenti. È stato accompagnato a casa. Poco dopo però è tornato in spiaggia per chiedere al titolare dello chalet informazioni su quanto avvenuto ed ha incontrato il governatore della Misericordia Alessandro Speca che, allarmato dal suo racconto e dai risultati di un veloce esame ha subito predisposto il suo trasporto d’urgenza in ospedale.