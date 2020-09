Roma, in 100 a ballare senza mascherina e senza distanza: chiuso un locale in centro

Ultimo aggiornamento: 19:42

. Per questo motivo è stataper mancato rispetto delle. Lo ha resto noto la polizia locale. Diverse le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche nei vari quartieri interessati dalla movida: la presenza di assembramenti all'interno dei locali, il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali da parte del personale, occupazioni di suolo pubblico non a norma, rumori molesti e inosservanza delle regole anti-alcol.Sono 15 le persone sanzionate dalla polizia locale per il mancato uso della mascherina tra cui un uomo di 30 anni nel quartiere di Trastevere, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità a seguito del tentativo di sottrarsi ai controlli.Mentre 17 sono le contestazioni per somministrazione e consumo di alcolici oltre l'orario consentito. Presidi fissi in alcune piazze, con gli agenti che hanno effettuato chiusure momentanee a causa della presenza di affollamenti nel quartiere Monti, a piazza Trilussa, Campo de Fiori e piazza Santa Maria in Trastevere.