Bambina di 12 anni muore impiccata in bagno: l'ipotesi di un'altra folle sfida su Tik Tok

Tragedia nel Torinese. Una bambina di 12 anni si è tolta la vita con la cintura dell'accappatoio stretta al collo e legata a una mensola.

E' accaduto domenica a Borgofranco, vicino ad Ivrea. Sul tragico fatto stanno indagando carabinieri della Compagnia di Ivrea. Il sospetto - riferisce Repubblica.it - è che non si tratti di un suicidio, ma di una sfida su Tik Tok, finita nel peggiore dei modi, come è successo a Palermo nel gennaio scorso, quando una bambina di 10 anni venne trovata impiccata in bagno sempre con una cintura di accappatoio.

La piccola morta ieri sera a Borgofranco non ha lasciato biglietti e non ha mai parlato con nessuno di quella sfida con i genitori, ma gli investigatori che indagano sulla vicenda stanno cercando di chiarire se la ragazzina possa aver agito influenzata dal social del momento, purtroppo non nuovo a questo tipo di sfide pericolose.

Ultimo aggiornamento: 11:50

