Bimba di 22 mesi picchiata dal compagno della madre a Genzano: è grave. Arrestato per tentato omicidio

Giovedì 14 Febbraio 2019, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 14-02-2019 16:22

Una bambina di 22 mesi di Genzano è ricoverata in prognosi riservata in ospedale al Bambin Gesù di Roma dopo essere stata picchiata dal compagno 25enne della madre.Ieri sera la mamma 23enne, con in braccio la figlia ferita, è andata in escandescenza davanti al vecchio ospedale di Genzano. Non sapeva che da alcuni mesi il nosocomio era stato chiuso e trasferito nel nuoco ospedale dei Castelli. All’arrivo degli agenti di polizia ha raccontato che la bambina era ferita e che necessitava di cure mediche.Arrivata in ospedale dei Castelli, la piccola è stata immediatamente trasferita al Bambin Gesù. Le sue coindizioni sono gravi a causa di un ematoma cerebrale. La madre ha raccontato che la piccola sarebbe stata picchiata dal suo nuovo compagno. Per questo, dopo gli accertamenti, il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.