Bambina di 4 anni cade dal balcone di casa: è grave. Si era arrampicata sul parapetto per gioco

Una bambina di 4 anni si è arrampicata per gioco sul parapetto del balcone di casa, poi la caduta a terra e il ricovero in ospedale in gravi condizioni. La piccola è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Novara dopo la caduta oggi pomeriggio da un balcone del primo piano di un palazzo di edilizia popolare in viale Volta, a Novara.

Il gioco sul parapetto

Da una prima ricostruzione sembra che la piccola, giocando, si sia arrampicata sul parapetto cadendo sul marciapiede sottostante da circa 6 metri. Soccorsa dai genitori è stata poi trasportata in ospedale da un ambulanza del 118. Sul posto per le indagini i carabinieri della stazione di Novara. Una vicina in lacrime ha raccontato di aver visto la piccola in braccio ai genitori in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.