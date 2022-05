Bimba di sei anni si ferisce sulla giostra ad Acilia. Ferite impossibili da ricucire, dito amputato

Una bambina che, insieme a un’amichetta, gioca in un parco e, alla fine, si ritrova a sei anni con un dito amputato. L’indice della mano sinistra, che è rimasto incastrato in una giostrina girevole. Ora il caso è finito a piazzale Clodio, dove gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per lesioni gravi. I fatti risalgono a sabato pomeriggio e sono avvenuti nel parco nel quartiere Centro Giano, in via Melicuccà. La piccola, ricoverata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati