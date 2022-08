Bambina di 5 anni rischia di soffocare dopo aver ingoiato un pezzo di Lego: salvata con la manovra di Heimlich

Stava giocando quando ha avvicinato alla bocca un pezzetto di "Lego". È accaduto in zona Punta di Sabaudia, nella nota località balneare pontina dove una bimba di cinque anni ha ingoiato un tassello di plastica del celebre gioco rischiando di soffocare.

Quando i genitori se ne sono accorti è scattato l'allarme anche perché pare che la bambina perdesse sangue dalla bocca. Gli è stata praticata la manovra di Heimlich e sul posto è giunto anche il personale della "Croce Azzurra" di Sabaudia.

Poiché la bimba lamentava ancora una sensazione di fastidio come se avesse ancora un corpo estraneo in gola si è preferito trasferirla a Roma. Un'eliambulanza del 118 l'ha trasferita al Bambino Gesù dove, per via endoscopica sarà verificato se il Lego era stato totalmente espulso. La piccola, residente a Sabaudia, comunque non è in pericolo di vita.