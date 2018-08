Senza speranze in Brasile, bimba di 13 anni salvata con intervento record al Meyer di Firenze

Con un intervento chirurgico ad altissima complessità è stato ricostruito l'intestino a una bimba di 13 anni affetta da una malattia congenita. La piccola paziente era arrivata in Italia, all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dal Brasile dove, dopo due operazioni non andate a buon fine, i medici non le avevano dato speranze di sopravvivenza. È stata operata dall'equipe di ricostruzione intestinale guidata dal professor Antonio Morabito.



L'intervento, durato sei ore, è stato eseguito con la tecnica ricostruttiva ad alta specializzazione chiamata «Spiral intestinale lengthening and tailorilng». È il secondo intervento di questo tipo portato a termine in pochi giorni al Meyer, unico centro europeo per la cura di questa patologia. Secondo quanto spiegato in una nota diffusa dall'ospedale, la bambina aveva l'intestino corto e per questo era obbligata alla nutrizione parenterale totale, ossia alla somministrazione di nutrienti per via venosa.



Alla bambina è stato ricostruito l'intestino restituendogli un diametro adeguato e una motilità normale. Il tutto dopo aver rimosso il segmento di intestino precedentemente trattato. Successivamente i medici «hanno 'distesò l'intestino recuperando in lunghezza e riportandone il diametro a una dimensione normale».

Mercoledì 1 Agosto 2018, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA