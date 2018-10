Taranto, la bimba lanciata nel vuoto è in coma profondo. Il padre sotto interrogatorio

Lunedì 8 Ottobre 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 15:23

. E' in queste condizioni, nel reparto di Rianimazione del SS Annunziata, la bimba di sei anni che ieri a Taranto è stata gettata dal balcone del terzo piano dal papà. Ecco il bollettino diffuso poco fa dall'Asl tarantina. «Attualmente - si legge - nonostante le cure del caso, la situazione clinica è estremamente critica e la piccola paziente versa in condizioni di coma profondo con gravissima instabilità emodinamica».Il dramma si è consumato ieri nel quartiere Paolo VI, a Taranto. La bambina era stata affidata alla nonna paterna, dopo la separazione dei genitori. E con lei era stato affidato alla nonna anche il fratello di 14 anni, che il padre ha accoltellato domenica mattina. Autore della brutalità è un 49enne tarantino, padre di entrambe le vittime (L.T. le sue iniziali, non diffonderemo il nome per proteggere l'identità dei figli minori). L'uomo è stato arrestato dai carabinieri che hanno dovuto faticare per sottrarlo alla folla inferocita che, in strada, voleva linciarlo.