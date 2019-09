Bambina morta a Roma per intervento all’orecchio: chiesta la condanna a un anno per gli anestesisti

Venerdì 20 Settembre 2019, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2019 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due richieste di condanna e tre assoluzioni. Sono le richieste della Procura nel processo legato alla morte di Giovanna Fatello , la bimba di 10 anni morta nel marzo del 2014 durante un intervento all’orecchio in una casa di cura a Roma. La richiesta di condanna ad un anno di reclusione, per l’accusa di omicidio colposo, è stata formulata per gli anestesisti Pierfrancesco Dauri e Federico Santilli.Il pm ha, invece, chiesto la assoluzione per i chirurghi Giuseppe Magliulo e Dario Marcotullio e per la direttrice sanitaria all’epoca dei fatti della clinica Villa Mafalda, Rossella Moscatelli. I due chirurghi erano accusati di omicidio colposo e falso mentre la direttrice solo di falso, accusa quest’ultima per la quale la Procura ha chiesto l’assoluzione per tutti gli imputati.