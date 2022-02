Cagliari, bimbo di 15 mesi travolto e ucciso da moto pirata: il centauro si è costituito

Una bambino di soli 15 mesi (non una bimba come inizialmente appreso) è morto travolto da un maxi-scooter Yamaha T Max nero pirata, fuggito senza prestare soccorso dopo l'incidente. Il piccolo si trovava sul passeggino, la madre stava attraversando la strada in via Cadello a Cagliari. All'improvviso sono stati travolti dal mezzo a due ruote, che ha colpito in pieno il passeggino. Il motociclista pirata si è allontanato a tutta velocità ma la caccia all’uomo è durata poco, perché si è costituito agli agenti della Polizia Stradale, ammettendo le sue responsabilità. . Si tratta di un 35enne cagliaritano.

A niente sono serviti i soccorsi, il bimbo è morto sul colpo. Sul posto gli agenti della polizia municipale. La mamma del piccolo è sotto choc e illesa: sul luogo della tragedia sono arrivate due ambulanze del 118 ma per il bambino non c’era più nulla da fare.