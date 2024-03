Bambina di 8 anni muore annegata in piscina, risucchiata all'interno del tubo dello scarico

Una giornata in allegria che si è trasformata in un incubo senza fine. Una bambina di 8 anni è annegata in una piscina di una catena alberghiera di Houston, in Texas, dopo essere stata risucchiata dallo scarico. La piccola Aliyah Jaico è scomparsa sabato scorso mentre passava una giornata di relax con la famiglia al DoubleTree by Hilton Houston Brookhollow, nella zona nord-ovest della città. Quando i genitori non sono riusciti a trovarla, hanno denunciato la sua scomparsa.

Tim Miller, fondatore di Texas EquuSearch (un'organizzazione di ricerca e salvataggio dedicata alla ricerca di persone scomparse), ha detto che lui e il suo team sono stati chiamati dopo la denuncia di scomparsa, rimanendo però perplessi sulle circostanze che hanno portato alla sparzione di Aliyah. Non era chiaro se la bambina si fosse allontanata volontariamente o se si fosse nascosta da qualche parte. A quel punto sono cominciate subito le ricerche, ha detto Miller alla ABC13 Houston.

Le autorità, visionando alcune telecamere di sicurezza, hanno notato che la bimba si era immersa sott'acqua durante un bagno in piscina, senza però riemergere. La piscina è stata quindi svuotata e una piccola telecamera del Dipartimento di Giustizia Penale del Texas è stata attaccata a un palo e infilata a circa 6 metri all'interno dei tubi di scarico.

Poi, la macabra scoperta: la «manina e parte del corpo» della ragazza sono stati i primi a comparire, ha riferito Tim Miller. La causa sarebbe da imputare al malfunzionamento dello scarico. Dopo 13 ore di lavoro, i vigili del fuoco di Houston hanno recuperato il corpo della piccola. «Molti di noi - ha confessato Tim Miller - hanno dovuto asciugarsi le lacrime dal viso. Mai avrei pensato che sarebbe finita così male.

C'è una famiglia in lutto, e sarà un processo di guarigione lungo e doloroso», ha concluso.