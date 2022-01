Bambina di 5 anni muore sulle piste da sci, investita da uno sciatore mentre faceva lezione

Tragico incidente sulle Alpi francesi, dove una bambina inglese di 5 anni è stata uccisa da uno sciatore che l'ha investita durante una lezione. E' successo nella mattinata di sabato intorno alle 11 a Flaine, nella regione dell'alta Savoia. La bambina stava facendo lezione quando è stata investita da uno sciatore 40enne che arrivava ad alta velocità, è morta durante il trasporto in ospedale con l'elicottero.

La dinamica

La bimba, riporta il Daily Mail, era su una pista facile, classificata blu e, secondo il pm, stava per svoltare a destra quando è stata colpita violentemente dallo sciatore arrivato ad alta velocità che ha tentato invano di evitarla. La bambina viveva a Ginevra e si trovava in vacanza nella casa di famiglia. Lo stesso investitore le ha praticato il primo soccorso sulla pista malgrado fosse in stato di choc, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.