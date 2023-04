Peschereccio tunisino tenta di rubare il motore a una barca, bambina di 4 anni cade in acqua e muore

Una bambina di 4 anni è caduta in mare ed è annegata perché durante la navigazione del barchino, sul quale si trovava assieme ad altre 34 persone, l'equipaggio di un peschereccio tunisino ha tentato di rubare il motore della barca in ferro di 7 metri, partita da Sfax.

Un tentativo di furto che ha provocato la caduta in acqua della piccola. Il corpo non è stato recuperato, è successo in area Sar italiana. L'imbarcazione è stata poi soccorsa dalla nostra Guardia costiera e dalla Guardia di finanza.