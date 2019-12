Bimba di due anni muore in un asilo a Torino. «Malore mentre stava giocando»

Tragedia in un asilo di Leinì, comune della cinta urbana di Torino. Una bambina di 2 anni e mezzo è morta alle 17 in ospedale a Ciriè dopo un improvviso malore accusato mentre stava giocando con i compagni. A dare l'allarme e a chiamare il 118 sono state le maestre. La piccola è stata portata in ospedale dove è deceduta poco dopo il ricovero. Le indagini sono condotte dai carabinieri.



«Davide non c'è più», il bimbo di due anni è morto dopo 5 giorni di agonia: il dolore di mamma e papà

Il decesso è avvenuto nella scuola materna privata "I sette nani" di via Bonis, una struttura per bimbi da sei mesi a 6 anni. La piccola è morta per arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale medico.I carabinieri sono rimasti a lungo nell'asilo per capire cosa sia accaduto, tutte le persone presenti sono state ascoltate. I medici del pronto soccorso hanno tentato a lungo di rianimare la piccola, purtroppo, però, non ce l’ha fatta.

Ultimo aggiornamento: 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA