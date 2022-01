Torino, bambina di tre anni precipita dal quarto piano: è in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di una bambina di 3 anni che questa sera in via Milano, a Torino, è caduta dal quarto piano in circostanze da chiarire. È accaduto poco prima delle 22. Soccorsa dal 118, la bimba è stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Nella caduta, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, ha riportato un gravissimo trauma cranico, un trauma toracico e lesioni ossee multiple. In prognosi riservata, sta per essere sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico.