Bambina rapita dal padre a Milano, ritrovata in Danimarca

Sta bene e ora aspetta di riabbracciare la madre. È stata ritrovata in Danimarca la bambina rapita il 20 dicembre scorso a Milano dal padre, il siriano Maher Balle, che già l'aveva rapita tre anni fa e l'aveva portata in Siria. La ragazzina è stata rintracciata dagli uomini della squadra mobile di Milano e da quelli dello Scip della Polizia e attualmente si trova in una struttura della polizia danese.

Bimba torna dopo 3 anni dalla Siria, il padre va a scuola a Milano e la rapisce di nuovo

La ragazzina è stata affidata alla madre dopo la separazione dei genitori. Il padre l'aveva presa a scuola senza che il personale, forse non informato, sollevasse questioni. Gli investigatori hanno rintracciato padre e figlia grazie alla geolocalizzazione del cellulare con il quale ieri sera la ragazzina ha telefonato alla madre. I due, secondo quanto spiegato dalla Squadra Mobile di Milano, sono stati trovati ad Aarhus, la seconda città della Danimarca.

Ultimo aggiornamento: 12:12

