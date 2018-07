La Procura di Roma ha avviato un fascicolo di indagine in relazione al ferimento di una bambina rom che sarebbe stata raggiunta da un colpo sparato da una pistola ad aria compressa mentre si trovava martedì scorso con la madre in via Togliatti a Roma, così come riferito dalla donna. Nell'indagine, al momento contro ignoti e affidata al pm Roberta Capponi, si ipotizza il reato di lesioni gravissime. La piccola, colpita da un piombino, è stata operata e si trova attualmente ricoverata presso l'ospedale Bambino Gesù.

Giovedì 19 Luglio 2018, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 19-07-2018 13:14

