Bambina scomparsa, il dolore del padre: «Mia figlia è morta di fame nel bosco»

«Credo che mia figlia non sia caduta nel bosco, ma sia morta di fame». Lo ha detto il padre di Iuschra Gazi, la dodicenne bengalese affetta da autismo svanita nel nulla due anni fa durante una gita a Serle nel Bresciano, e i cui resti, un teschio, sono stati trovati ad inizio mese e i medici hanno confermato appartenere alla bambina.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Bambina scomparsa a Brescia, il teschio trovato è della 12enne... BRESCIA Resti umani nei boschi vicino Brescia, forse di bimba autistica... BRESCIA La scomparsa della 12enne Iuschra Gazi, l'educatrice che...

«È un momento molto doloroso per la nostra famiglia» ha aggiunto il padre della dodicenne. «Organizzeremo un funerale ma in questo momento non abbiamo la testa per pensare. Mi fa molto male immaginare mia figlia che muore di fame da sola in un bosco».

Ultimo aggiornamento: 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA