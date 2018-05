Tragedia a Vimercate, grosso comune in provincia di Monza, dove una bambina è arrivata in ospedale lunedì sera priva di sensi. La piccola, stabilizzata, è stata poi trasferita al Buzzi di Milano dove è morta in serata. La bambina è morta soffocata, presumibilmente da un acino d'uva. Al momento non è stata disposta l'autopsia sul suo corpicino. I genitori, solo per atto dovuto e ricostruire l'accaduto, verranno sentiti nelle prossime ore dai carabinieri.

Martedì 8 Maggio 2018, 16:38 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 17:37

