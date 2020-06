Giorgia, 11 anni, in cura negli Usa per un trapianto. «La famiglia non può raggiungere lei e la mamma, aiutiamola»

Giorgia è una bambina di 11 anni affetta dalla Sindrome di Berdon, malattia genetica che blocca l’intero apparato grastrointestinale e che le ha impedito di mangiare fino allo scorso novembre 2019. Dopo 5 anni in lista lista d’attesa a Pittsburgh, il team dei trapianti pediatrici del Children Hospital le ha trapiantato l’intestino. Giorgia ha avuto varie e gravi complicazione, diversi rigetti, vive ancora neglicon la mamma e il fratello. La zia vorrebbe raggiungerla da Lecce per aiutare la mamma, non può perché il visto sanitario di Elisa è scaduto.Con una petizione su charge.org i tanti amici, zii e sostenitori di Giorgia chiedono l'intervendo del ministro degli Esteri Luigi Di Maio per aiutare la famiglia della bambina a raggiungerla negli Usa.