Martedì 12 Marzo 2019, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2019 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La violentava nel bagno del suo negozio: lui ha 36 anni, lei è una bimba di appena otto anni. È successo a Parma, dove un nigeriano è stato arrestato dai carabinieri ed è ora ai domiciliari per violenza sessuale sulla bambina, di cui avrebbe abusato più volte.L'indagine è partita a dicembre dalla denuncia della madre ed è stata coordinata dalla Procura guidata da Alfonso D'Avino: la piccola vittima, parlando con la mamma, avrebbe descritto gli abusi in modo inequivocabile, pur usando un linguaggio 'sibillino'. L'uomo le avrebbe più volte intimato di non riferire a nessuno quanto accadeva: il racconto è stato ritenuto attendibile e il Gip ha condiviso la tesi della Procura.