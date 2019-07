Vittoria, bimbi falciati dal Suv: è sempre gravissimo il piccolo Simone

Sabato 13 Luglio 2019, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 09:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta sempre in pericolo di vita, e dunque in gravissime condizioni, il piccolo, il bambino di 11 anni falciato sull'uscio di casa a Vittoria ( Ragusa ) da un suv, insieme con il, di 12 anni, morto sul colpo.Il piccolo adesso è ricoverato a Messina dove è stato sottoposto a un difficile intervento chirurgico. Al bambino sono state amputate entrambe le gambe. «Purtroppo non abbiamo potuto salvargli le gambe che sono state tranciate nelll'incidente», ha detto ieri direttrice dell'unità operativa di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina Eloisa Gitto subito dopo l'operazione.